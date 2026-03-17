Главу Росархива волнует реформа ведомства в Ярославской области

Руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов обеспокоен ликвидацией управления по делам архивов в структуре правительства Ярославской области. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Федерального архивного агентства 4 марта, видеозапись которого опубликована в Rutube.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Андрей Артизов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что управление по делам архивов в конце 2025 года было ликвидировано, его полномочия были переданы агентству по делам юстиции. Господин Артизов отметил, что аналогичные процессы идут и в других регионах.

«Нас, конечно, волнует ситуация, складывающаяся в ряде регионов по ликвидации самостоятельных уполномоченных органов исполнительной власти, в том числе и в Ярославской области, и в некоторых других регионах, в которых продолжается реформирование, не знаю для чего, видимо, для того, чтобы просто реформировать. Статус структурного подразделения в исполнительном органе, исполняющем полномочия в иных сферах деятельности, далеко не всегда позволяет выполнять в полном объеме и на должном уровне задачи, которые ставит перед нами президент»,— сказал глава Росархива Андрей Артизов.

При этом господин Артизов подчеркнул, что, согласно Конституции, структуру органов исполнительной власти региона определяет его глава, и повлиять на подобные решения Росархив не может. Ранее в правительстве области решение о создании агентства по делам юстиции объяснили оптимизацией.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Государственный архив Ярославской области сменит название на «Региональный центр организации мероприятий и архивных дел». Учреждение будет преобразовано из государственного казенного в государственное бюджетное, в нем пройдут «организационно-штатные мероприятия». Однако этот вопрос глава Росархива в своем выступлении не затронул.

Антон Голицын