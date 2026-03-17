Для свердловских медиков введут дополнительную форму разных цветов

В Свердловской области внедрят новый стандарт формы для медиков в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ — для них введут дополнительную форму, которая позволит идентифицировать по цветам различный персонал учреждений. При этом белый халат останется базовым элементом униформы медиков, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Руководство больниц получит форму темно-синего цвета. Врачи будут ходить в темно-зеленом. Для среднего медперсонала предусмотрена светло-зеленая форма, для младшего — сиреневая. Административный персонал начнет использовать голубую форму, представители немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалисты — серого.

Представители медицинского сообщества Свердловской области считают, что пациентам будет проще понять, какой специалист стоит перед ними, и это упростит координацию действий в экстренных ситуациях, когда важно быстро найти нужного сотрудника. Кроме того, введение единого стандарта формы поможет устранить путаницу, так как сейчас в каждом медучреждении форма разная.

Методические рекомендации по внешнему виду медицинских работников были изданы и направлены в субъекты РФ еще два года назад — никаких новых требований Минздрав РФ не выпускал. При этом на прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать эти рекомендации: он указал, что «образ врача, медсестры формировался столетиями — люди в белых халатах».

Ирина Пичурина