В Багдаде при ракетном ударе по дому погибли четыре человека

Как минимум четыре человека погибли, двое пострадали при ракетном ударе по дому в центре столицы Ирака Багдаде. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в иракской службе безопасности. По словам собеседников агентства, двое из погибших — иранские советники.

Другой источник «из поддерживаемой Ираном фракции» сообщил, что удар был нанесен по дому, в котором проживали иранские советники. Он находится в районе Аль-Джадирия. До этого источники сообщали, что погибли только двое человек.

Сегодня ночью в Багдаде беспилотник ударил по зданию гостиницы Al-Rasheed. Она расположена в «зеленой зоне» города, где находятся госучреждения Ирака и посольства других стран. Как отмечает Al Jazeera, атака на гостиницу произошла вскоре после того, как группировка «Катаеб Хезболла», действующая в Ираке и Сирии, заявила о гибели командира службы безопасности.

Al Jazeera сообщил о ракетных ударах по посольству США в Багдаде. По данным телеканала, видео с атакой на посольство опубликовала проиранская группировка Saraya Awliya al-Dam. Телеканал также писал о новой волне ударов по зданию американской дипмиссии в районе аэропорта Багдада.