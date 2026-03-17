Беспилотник ударил по зданию гостиницы в Багдаде

В столице Ирака Багдаде беспилотник нанес удар по зданию гостиницы Al-Rasheed. Она расположена в «зеленой зоне» города, где находятся госучреждения Ирака и посольства других стран.

«Жертв и материального ущерба нет»,— сообщило министерство внутренних дел Ирака (цитата по Al Jazeera).

Как отмечает Al Jazeera, атака на гостиницу произошла вскоре после того, как группировка «Катаеб Хезболла», действующая в Ираке и Сирии, заявила о гибели командира службы безопасности. Подробностей об обстоятельствах его смерти движение не раскрыло.