В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты
Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
По данным авиагавани, все рейсы за 16 марта были выполнены. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.
«В случае снятия ограничений после 6 утра возможны корректировки в расписании полетов авиакомпаний. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров», — говорится в сообщении.