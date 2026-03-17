В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты

Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

По данным авиагавани, все рейсы за 16 марта были выполнены. Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений.

«В случае снятия ограничений после 6 утра возможны корректировки в расписании полетов авиакомпаний. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют своих пассажиров», — говорится в сообщении.

Алина Зорина