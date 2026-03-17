Власти Кубы сняли запрет на инвестиции со стороны эмигрантов

Правительство Кубы заявило, что приглашает кубинских американцев и других эмигрантов инвестировать в бизнес на острове. Ограничения сняты также для американских компаний, заявил в эфире государственного телевидения заместитель премьер-министра Кубы, министр внешней торговли Оскар Перес-Олива Фрага.

По словам министра, кубинцы, проживающие за границей, смогут «в полной мере участвовать в различных областях развития страны» в бизнесе любых масштабов. Он добавил, что Куба особенно заинтересована в инвестициях в сельское хозяйство.

По информации Reuters, Кубу с 2021 года покинули более 1 млн человек. В 2026 году власти страны принимали запрет на ведение бизнеса для граждан, проживающих за пределами острова. Нововведение стало частью изменений кубинской политики после начала двусторонних переговоров с США.

Влад Никифоров