Дмитрий Артюхов открыл «Факел Арену» в Новом Уренгое

В Новом Уренгое открылся спортивный комплекс «Факел Арена». В церемонии открытия приняли участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и президент Российского футбольного союза, председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, сообщили в правительстве региона.

Новый спорткомплекс станет домашней площадкой футбольного клуба «Факел Ямал» — ранее команда проводила матчи и тренировалась на базе спорткомплекса делового центра «Ямал». Также в новое здание переедут 400 юных футболистов спортивной школы имени К. Еременко. «Помню, как в школьные годы в родном Новом Уренгое я пришел заниматься футболом в секцию спортшколы "Контакт". Тогда этот самый популярный вид спорта в мире и в нашей стране мы осваивали в обычном приспособленном помещении. Я и представить тогда не мог, что когда-то в нашем городе появится такой современный и красивый зал, как "Факел Арена". Этот комплекс — наследие большого юбилея, 50-летия Нового Уренгоя»,— сказал господин Артюхов на открытии.

Символическим моментом церемонии стало подписание памятного мяча Дмитрием Артюховым и Александром Дюковым. В ходе праздничной программы проходили автограф-сессия и мастер-классы с участием футболистов московского клуба «Спартак». Гости могли пообщаться со спортсменами и посетить развлекательные площадки на арене.

Строительство «Факел Арены» губернатор анонсировал на прямой линии в 2021 году, основные строительные работы завершились в октябре 2025 года. Площадь спорткомплекса составила более 13 тыс. кв. м. Пространство разделено на несколько блоков: так, центральное место занимает универсальный спортзал с трибунами не менее чем на 1 тыс. человек. Инфраструктура «Факел Арены» включает зал хореографии и фитнес-центр, где будут проходить занятия по общей физической подготовке, фитнесу, аэробике и танцам. Кроме того, в его составе предусмотрено отделение спортивной медицины с оборудованием для физиопроцедур. Одновременно в спортивном комплексе могут заниматься порядка 150 человек.

Ирина Пичурина