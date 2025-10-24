Основные строительные работы на «Факел Арене» в Новом Уренгое завершены

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов оценил готовность нового спортивного комплекса «Факел Арена» в Новом Уренгое, сообщили в правительстве региона. Строительство ведется при поддержке компании НОВАТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас на объекте установлены зрительские кресла, интеллектуальная система освещения, выполнены внутренняя отделка и монтаж напольных покрытий. Площадь комплекса составляет более 13 тыс. кв. м. Главная арена зала на 1 тыс. зрителей станет площадкой для игр мини-футбольного клуба «Факел Ямал» и юных спортсменов спортивной школы имени К. Еременко. Здесь будут проходить матчи по футболу, баскетболу и волейболу, кроме того, для всех желающих будут проводить занятия по футзалу, общей физической подготовке, фитнесу и аэробике. В здании также разместятся фитнес-центр, хореографическая студия и медицинские кабинеты.

Господин Артюхов проинспектировал также другие объекты, которые строятся к 50-летию Нового Уренгоя. «Продолжаем наши масштабные стройки к юбилею города. В арт-центре "ГАЗ" завершили монтаж кровли, идет отделка вестибюля и гостиницы, монтируют сцену. В галерее "Уренгой" монтируют крышу, фасады, инженерные сети. Стройка "Факел Арены" завершается, территория рядом благоустроена. Все эти объекты создадут принципиально новый уровень жизни в газовой столице России»,— отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Строительство «Факел Арены» Дмитрий Артюхов анонсировал на прямой линии в 2021 году, а к обустройству фундамента мини-футбольной арены строители приступили летом 2023 года.

Ирина Пичурина