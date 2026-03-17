СК возбудил новое уголовное дело по факту разрушения моста в Некоузском округе

Следственное управление СК России по Ярославской области возбудило новое уголовное дело по факту ненадлежащего состояния моста через реку Ильд в Некоузском округе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

В приемную председателя СК России Александра Бастрыкина поступило обращение по факту нарушения прав жителей округа на качественную транспортную инфраструктуру. В 2025 году на проблему обращало внимание региональное отделение «Народного фронта».

На мосту, построенном хозяйственным способом более 15 лет назад, образовались многочисленные сквозные ямы, разрушаются его конструкции и бетонное покрытие. Сейчас объект находится на балансе округа. По факту ненадлежащего состояния моста Александр Бастрыкин поручал региональному управлению провести проверку, а затем возбудить уголовное дело, что и было сделано.

«Заместитель прокурора Некоузского района Виктория Сергеевна Титова отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Обжалование указанного решения результатов не принесло. В региональном следственном управлении в целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами вновь возбуждено уголовное дело»,— сообщили в Информационном центре.

Теперь господин Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Алла Чижова