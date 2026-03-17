Стубб: операция против Ирана отвлекает Вашингтон от конфликта на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выразил обеспокоенность тем, что военная эскалация на Ближнем Востоке смещает фокус администрации США с посреднических усилий по Украине. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Сейчас, конечно, есть два фронта: один в Иране, где США активно участвуют, и другой на Украине, где США выступают посредниками. И всякий раз, когда происходит ситуация с участием американских войск, когда затраты астрономические, я думаю, что внимание больше сосредоточено на этом, чем на мирном посредничестве. К сожалению»,— сказал господин Стубб. Он добавил, что испытывает разочарование и нетерпение по поводу сложившейся ситуации.

15 марта газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. По словам собеседников издания, причиной стала операция против Ирана.