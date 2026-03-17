WP: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану

Президент США Дональд Трамп получает от разведки «очень отрезвляющие брифинги» о состоянии политического режима в Иране, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, перед началом военной операции против Ирана разведка США предупреждала Дональда Трампа о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана может укрепиться после начала конфликта. «Это было предсказано. Ему (президенту США,— "Ъ") сообщили заранее»,— сказал он.

Высокопоставленный арабский чиновник сказал WP, что власти стран Ближнего Востока находятся в ярости на США. «Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас сталкиваться с атаками в одиночку»,— пояснил источник. Он добавил, что у ближневосточных стран «нет плана на долгую войну».

Как уточняет WP, западные чиновники и аналитики не считают, что смена политического режима в Иране произойдет в ближайшей перспективе. По данным американской разведки, власти Ирана могут, наоборот, стать более смелыми, «считая, что выдержали противостояние Трампу и выжили». Один из европейских чиновников допустил, что с наибольшей вероятностью в Иране установится «остаточный режим КСИР», который сохранит часть ядерного и ракетного потенциала.