Мелони: отправка кораблей в Ормузский пролив станет шагом к участию в конфликте

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что переброска военных судов в Ормузский пролив по призыву президента США будет означать фактическое вступление в конфликт с Ираном.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг вперед в направлении вовлеченности»,— сказала госпожа Мелони в эфире телеканала Rete4 (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в Евросоюзе обсуждали возможность изменения мандата миссии Aspides, но отказались от ее расширения на Ормузский пролив. По данным Financial Times, расширить миссию предложила Франция.