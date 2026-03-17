Аракчи опроверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о контактах с со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее об этом со ссылкой на источник писало издание Axios.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель (президент США Дональд Трамп,— “Ъ”) принял решение прекратить дипломатию и начать очередную незаконную военную атаку на Иран»,— написал господин Аракчи в соцсети Х. По его словам, сообщения о возобновлении контактов «призваны ввести в заблуждение покупателей нефти».

По словам собеседника Axios, сообщение Аббаса Аракчи в соцсети Х — ложь. Ранее издание писало, что именно господин Аракчи иницировал контакт с американской стороной. Как уточнили источники, они обменялись несколькими сообщениями.