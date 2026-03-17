Иран пригрозил превратить нефтегазовые объекты в пепел в случае удара по Харку

Иран пригрозил США превращением нефтегазовых объектов «в горы пепла», если американские ВС ударят по объектам иранского острова Харк в Персидском заливе. Об этом сообщил представитель иранского Генштаба ВС Абольфазль Шекарчи.

«Если США атакуют остров Харк, его объекты и нефтяной терминал, мы решительно превратим в пепел все нефтегазовые объекты страны, откуда поступит агрессия»,— указано в сообщении (цитата по «Аль-Джазира»).

По информации Axios, для «экономического нокаута» Тегерана президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк. На нем располагается крупнейший нефтяной терминал Ирана, где перерабатывается 90% всего экспортного топлива. 14 марта господин Трамп сообщал о масштабном авиаударе по острову.