МИД РФ: шаги по ситуации с «Арктик Матагаз» рассмотрят после правовой оценки

Россия держит на контроле ситуацию с российским газовозом «Арктик Метагаз», сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона предпримет новые шаги после правовой оценки инцидента.

Госпожа Захарова отметила, что сейчас судно свободно дрейфует в Средиземном море. Весь экипаж эвакуирован. Судно серьезно повреждено: «на борту раздаются хлопки, фиксируются выбросы газа, усилился крен, наблюдаются локальные очаги пожара». В бункерных танках осталось топливо, а также «значительное количество» природного газа.

«Применимые к нынешней ситуации международно-правовые нормы предполагают ответственность прибрежных стран (так называемых затронутых государств) за разрешение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы»,— заявила госпожа Захарова (цитата по пресс-службе МИДа).

Как заявил Минтранс России, «Арктик Метагаз» атаковали ВСУ с побережья Ливии при помощи безэкипажных катеров. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, утверждало ведомство. На борту находились 30 человек. Пострадали двое. 4 марта их доставили в больницу ливийского Бенгази с ожогами. Минтранс России назвал инцидент актом международного терроризма и пиратства.