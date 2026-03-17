Товары просят пройти на сертификацию

Расчистка рынка услуг по испытанию и сертификации продукции, активизированная в 2025 году после перетока значительной части заявителей из РФ в другие страны ЕАЭС, стала главной темой прошедшей 16 марта коллегии Росаккредитации. Регуляторы в лице службы и курирующего ее Минэкономики отметили наличие жалоб бизнеса на рост стоимости и сроков оказания этих услуг в РФ, но заявили о намерении обеспечить возвращающийся в РФ «поток» всей необходимой для испытания и сертификации товаров инфраструктурой.

В Минэкономики намерены решительно продвигаться в сторону наведения порядка при выдаче сертификатов на товары (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Минэкономики намерены решительно продвигаться в сторону наведения порядка при выдаче сертификатов на товары (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Участники состоявшейся в понедельник, 16 марта, годовой коллегии Росаккредитации подводили промежуточные итоги работы по «расчистке» рынка сертификации. Напомним, служба совместно со своим куратором — Минэкономики — сейчас пытается вернуть активность в национальную часть системы аккредитации стран ЕАЭС (см. “Ъ” от 11 марта). Дело в том, что в 2025 году только 30% российских заявителей сертифицировали продукцию в РФ — в поисках более мягких условий получения документов о соответствии товаров техническим стандартам бизнес массово обращался в соответствующие органы других стран.

Для наведения порядка в этой сфере Росаккредитация получила расширенные полномочия: с осени 2025 года служба может приостанавливать сертификаты и декларации соответствия, выданные с нарушениями в других странах ЕАЭС, а с февраля 2026-го — и вовсе блокировать на 12 месяцев на территории РФ действие всех документов от органов сертификации партнеров по союзу в случае, если они за год были трижды пойманы на таких злоупотреблениях. Четыре такие организации, зарегистрированные в Киргизии, уже заблокированы, деятельность еще нескольких, как было отмечено на коллегии, также вызывает вопросы.

Как сообщил на заседании глава Минэкономики Максим Решетников, только за январь-февраль 2026 года долю заявителей с российскими сертификатами удалось поднять с 30% до 40%, а обеспеченность товаров отечественными сертификатами — с 44% до 62%. «Это только первый шаг»,— отметил министр. Он подчеркнул, что возвращающийся в РФ поток нужно обеспечить необходимой инфраструктурой: дефицита испытательных лабораторий в РФ нет, но от бизнеса поступают жалобы на рост стоимости и увеличение сроков исполнения услуг по испытанию и сертификации.

Руководитель службы Дмитрий Вольвач сообщил, что в 2025 году аккредитованы 399 новых лабораторий и 90 органов по сертификации, число аккредитованных в национальной системе сотрудников выросло на 6%, до 128 тыс. человек. При этом он отметил устаревание парка оборудования испытательных лабораторий. Сейчас перед службой поставлена задача повысить долю российского оборудования в лабораториях до 85% (пока — 67%, в ряде областей — менее 50%).

Максим Решетников и Дмитрий Вольвач призвали госорганы, контролирующие оборот продукции, быть поактивнее в деле приостановки недействительных сертификатов (сейчас около 20% аккредитованных лиц сферы сертификации подведомственны другим федеральным ведомствам). С декабря 2025 года не только Росаккредитация, но и, в частности, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росстандарт и Ростехнадзор могут принимать такие решения. «Ждем вашего активного включения в работу по обелению экономики»,— обратился к коллегам глава Минэкономики.

Среди других названных на заседании приоритетов работы Росаккредитации: расширение номенклатуры товаров, на которые при проверке документов о соответствии контролирующие органы будут обращать особое внимание, увеличение частоты запросов в органы стран ЕАЭС в рамках работы по выявлению недействительных сертификатов, а также внедрение ИИ-технологий в госинформсистему службы.

