В России возникли перебои с поставками жизненно важного препарата «Зифлукорт»

В середине марта пациенты, нуждающиеся в гормональном препарате «Зифлукорт», столкнулись с невозможностью его приобрести в аптеках. Лекарство исчезло из наличия в крупнейших сетях, включая «Риглу», «36,6», «Апрель» и «Планету здоровья». В «Ригле» подтвердили, что дефицит фиксируется с начала месяца, а продажи за первые две недели марта упали вдвое по сравнению с январем и февралем.

Производитель, компания «Фармасинтез», заявил, что новые партии были выпущены в оборот 2 марта, но в аптеки они поступают с задержкой из-за возросшего спроса и логистики. В Росздравнадзоре уточнили, что на складах находится 73 тыс. упаковок, которые в ближайшее время должны распределить по регионам.

«Зифлукорт» входит в перечень жизненно важных препаратов и применяется при заболеваниях надпочечников, включая болезнь Аддисона. Его единственный доступный аналог — польский «Кортинефф» — стоит в разы дороже (около 3,8 тыс. руб. против 353 руб.) и также практически отсутствует в московских аптеках. Эксперты отмечают, что столь низкая цена может делать производство препарата экономически невыгодным для производителя, особенно с учетом инфляции и валютных колебаний. В ФАС заверили, что информации о риске дефицита к ним не поступало.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дисфункция логистики».