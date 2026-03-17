Дисфункция логистики

В крупных аптеках возникли перебои с поставками «Зифлукорта», жизненно необходимого препарата для пациентов с дисфункцией надпочечников. За первые две недели марта его продажи упали в два раза, сейчас в наличии во многих сетях лекарства нет. Это может быть продиктовано невысокой предельной ценой «Зифлукорта»: единственный производитель не мотивирован наращивать его выпуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В марте в российских аптеках начались сложности с покупкой препарата «Зифлукорт», рассказали “Ъ” регулярно принимающие его пациенты. На 16 марта на сайтах большинства крупнейших аптечных сетей России, в том числе «Ригла», «36,6», «Апрель», «Горздрав», «Планета здоровья» и прочих, лекарство не было доступно. В компании «Ригла» пояснили “Ъ”, что дефектура фиксируется с марта: за первые две недели было продано в два раза меньше «Зифлукорта», чем в аналогичные периоды января и февраля.

В ГК «Фармасинтез» (производитель «Зифлукорта») пояснили, что новые партии препарата были выведены в гражданский оборот 2 марта. В аптеках он появляется с небольшой задержкой. Это связано с ростом спроса, необходимостью распределения по всей стране и обновлением данных в сетях, считают в компании. В Росздравнадзоре говорят, что по состоянию на 16 марта в остатках находятся 73 тыс. упаковок «Зифлукорта». Значительный объем скопился на аптечных складах, в ближайшее время начнется его развоз по аптекам. В Минздрав и Росздравнадзор не поступала информация от «Фармасинтеза» о прекращении производства или поставок лекарственного препарата, сообщили “Ъ” в министерстве. С заявлением о перерегистрации цен компания также не обращалась.

«Зифлукорт» — популярный препарат, применяемый для восполнения дефицита гормонов, который возникает при нарушении функции надпочечников. Его регулярно принимают, например, пациенты с болезнью Аддисона, адреногенитальным синдромом или пережившие удаление надпочечников по другим причинам. «Зифлукорт» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Он отпускается по рецепту врача, льготные категории получают его бесплатно, уточняют в Росздравнадзоре.

Согласно DSM Group, в 2025 году в российских аптеках и в рамках госзакупок было реализовано 97,9 тыс. упаковок «Зифлукорта», на 42,9% больше, чем годом ранее. В январе этого года продажи препарата увеличились на 27,4%, до 8,2 тыс. упаковок. Единственный доступный российским пациентам аналог — «Кортинефф», выпускаемый польской Adamed Pharma. Но его популярность существенно ниже: в 2025 году были проданы 1,4 тыс. упаковок, в январе этого года — 20. Это, вероятно, объясняется ценой. Предельная стоимость «Зифлукорта» — 353 руб. за 20 таблеток. «Кортинефф» в рознице стоит от 3,8 тыс. руб., следует из данных на asna.ru при предельной цене 92,3 руб. Впрочем, купить «Кортинефф» в Москве крайне сложно.

Гендиректор «Фармзнание» Елена Ватутина называет столь заметную разницу в цене для «Зифлукорта» и «Кортинеффа» нетипичной, учитывая, что оба препарата в перечне ЖНВЛП и имеют одно и то же действующее вещество. В этом сегменте цена регулируется государством: для каждого препарата регистрируется предельная стоимость производителя, а оптовые и аптечные надбавки ограничены, напоминает она. Эксперт замечает, что в отдельных небольших аптечных сетях цены могут быть выше, это требует дополнительного изучения.

Один из собеседников “Ъ” среди пациентов предполагает, что перебои с поставками «Зифлукорта» могут быть связаны с процедурой установления Федеральной антимонопольной службой его предельной отпускной цены. Такая ситуация на рынке уже была в начале 2024 года, говорит он. В самом регуляторе “Ъ” пояснили, что тогда экономический анализ заявленной производителем стоимости был связан с риском дефицита «Зифлукорта». Сейчас в ведомство такая информация не поступала, говорят там. Елена Ватутина называет установленную стоимость в 353 руб. для «Зифлукорта» невысокой. «В такой ситуации производство и поставки препарата со временем могут становиться экономически сложными для производителя, особенно с учетом роста себестоимости, логистики и валютных факторов»,— рассуждает она.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова