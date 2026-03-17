Сеть магазинов одежды Modis подала на банкротство

Один из старейших игроков на рынке бюджетной одежды — сеть Modis — инициировал процедуру собственного банкротства. Юрлицо компании, АО «Одежда 3000», подало соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы 13 марта. На сегодняшний день из 120 магазинов, работавших еще в 2024 году, осталось не более 31, а официальный сайт бренда уже не функционирует.

Проблемы у ритейлера начались накануне 2026 года. В конце 2025-го компания предупредила о намерении объявить о несостоятельности, а в феврале текущего года уведомила о неплатежеспособности, задолжав крупному китайскому поставщику Shanghai Newidea International Trade около 570 млн рублей. По итогам 2024 года выручка сети рухнула на треть, а чистый убыток составил 1,5 млрд рублей против прибыли годом ранее.

Эксперты связывают крах бизнеса с несколькими факторами. Ключевым из них называют смерть основателя Игоря Сосина в 2020 году. По мнению аналитиков, после ухода создателя компания потеряла стратегию развития и столкнулась с операционными проблемами, а попытки привлечь инвестора оказались безуспешными. Усугубила ситуацию и общая конъюнктура на рынке fashion-ритейла. На фоне падения покупательской способности и стремительного роста онлайн-торговли (ее доля в товарообороте уже превысила 23%) многие офлайн-игроки испытывают трудности. Только в 2025 году о закрытии объявили 28 брендов одежды и обуви, подавляющее большинство из которых — российские.

