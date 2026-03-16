Донской бизнес увеличил налоговые поступления на 4,4 млрд рублей

Ростовская область собрала 86,9 млрд рублей налога на прибыль

Налоговые поступления от бизнеса Ростовской области в консолидированный бюджет России в 2025 году составили 86,9 млрд руб., что на 5,4% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбор налога на прибыль увеличился на 4,4 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. На 1 октября 2025 года в регионе действуют 17,7 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут финансово-хозяйственную деятельность и перечисляют данный налог.

Значительно выросло число плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 марта 2026 года их количество в Ростовской области достигло 463 тыс. человек — рост составил 21,4% по сравнению с прошлогодними 382 тыс.

В ФНС пояснили, что специальный налоговый режим для самозанятых, введённый в 2019 году, первоначально действовал в четырёх пилотных регионах, а теперь распространён на всю территорию страны.

«Данный проект придал дополнительный импульс развитию предпринимательства, так как нацелен на обеление теневого рынка и обеспечение комфортных условий работы людям, которые давно хотели работать на себя легально и с минимальной административной и финансовой нагрузкой»,— отметили в службе.

В области введены налоговые льготы для ИТ-сферы и креативных индустрий. ИТ-компании и разработчики программного обеспечения, работающие по упрощённой системе налогообложения, получили пониженные ставки: 1% при объекте «доходы» вместо 6% и 5% при объекте «доходы минус расходы» вместо 15%. Для предприятий креативных индустрий ставки составляют 4% и 10% соответственно.

Тат Гаспарян

