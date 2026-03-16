Донской бизнес увеличил налоговые поступления на 4,4 млрд рублей

Налоговые поступления от бизнеса Ростовской области в консолидированный бюджет России в 2025 году составили 86,9 млрд руб., что на 5,4% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Сбор налога на прибыль увеличился на 4,4 млрд руб. по сравнению с 2024 годом. На 1 октября 2025 года в регионе действуют 17,7 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут финансово-хозяйственную деятельность и перечисляют данный налог.

Значительно выросло число плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 марта 2026 года их количество в Ростовской области достигло 463 тыс. человек — рост составил 21,4% по сравнению с прошлогодними 382 тыс.

В ФНС пояснили, что специальный налоговый режим для самозанятых, введённый в 2019 году, первоначально действовал в четырёх пилотных регионах, а теперь распространён на всю территорию страны.

«Данный проект придал дополнительный импульс развитию предпринимательства, так как нацелен на обеление теневого рынка и обеспечение комфортных условий работы людям, которые давно хотели работать на себя легально и с минимальной административной и финансовой нагрузкой»,— отметили в службе.

В области введены налоговые льготы для ИТ-сферы и креативных индустрий. ИТ-компании и разработчики программного обеспечения, работающие по упрощённой системе налогообложения, получили пониженные ставки: 1% при объекте «доходы» вместо 6% и 5% при объекте «доходы минус расходы» вместо 15%. Для предприятий креативных индустрий ставки составляют 4% и 10% соответственно.

Тат Гаспарян