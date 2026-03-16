Генпрокуратура требует пожизненно дисквалифицировать судью по делу ЮКОСа

Как узнал «Ъ», заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в Арбитражный суд Москвы заявление о пожизненной дисквалификации международного арбитра Шарля Понсэ. Именно этот швейцарский юрист участвовал в вынесении резонансного решения о взыскании с России $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Сейчас он также задействован в разбирательстве, где немецкая Wintershall Dea GmbH требует от РФ €7,5 млрд.

Прокуратура настаивает, что 79-летний Понсэ не соответствует статусу арбитра из-за «неустранимых дефектов». В 1996 году суд в Милане приговорил его к двум годам условно за лжесвидетельство. Позже в Швейцарии его подозревали в вымогательстве и подстрекательстве несовершеннолетних к беспорядкам. В 2023-м он допустил резкие исламофобские высказывания в телеэфире, что, по мнению надзора, ставит под сомнение его беспристрастность в делах с участием России, где ислам — вторая по численности религия.

Ведомство также обращает внимание на родственные связи арбитра: его дочь имеет вид на жительство в Великобритании, которая, как и Швейцария, проводит антироссийскую политику. Сам Понсэ до недавнего времени был депутатом кантонального парламента Женевы, что, считают в Генпрокуратуре, делает его проводником враждебного курса. Ранее его уже отстраняли от разбирательства между Ираном и нефтяной компанией из-за отсутствия нейтралитета.

Помимо дела ЮКОСа, Понсэ участвовал в решениях о взыскании с России $5 млрд в пользу «Нафтогаза», а также о выплатах структурам Geoplin и CEZ. В Генпрокуратуре уверены, что арбитр систематически выносит антироссийские вердикты за вознаграждение, скрывая свое уголовное прошлое и коррупционные связи.

