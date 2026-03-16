Арбитраж приговорен надзором
Судью по делу ЮКОСа требуют дисквалифицировать пожизненно
Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России решила добиться пожизненной дисквалификации международного арбитра Шарля Понсэ, который вынес целый ряд решений против РФ. Одним из них стал иск на $50 млрд по делу ЮКОСа. Надзор полагает, что у ранее судимого и небеспристрастного господина Понсэ нет никаких оснований, чтобы иметь статус арбитра, а тем более рассматривать дела, связанные с российскими резидентами. Тем не менее именно он участвует в разбирательстве очередного иска к РФ — на €7,5 млрд.
Генпрокуратура России считает, что предвзятость и моральный облик Шарля Понсэ не соответствуют статусу международного арбитра
Предметом заявления в Арбитражный суд Москвы, которое направил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, является деятельность гражданина Швейцарии Шарля Понсэ, который, по данным надзорного ведомства, «незаконно использует статус арбитра и в этом качестве участвует в иностранных, международных и третейских арбитражах». Поводом же стали обстоятельства, «изобличающие» господина Понсэ в отсутствии нейтралитета, беспристрастности и независимости при осуществлении правосудия.
79-летний Шарль Понсэ с 1972 года входит в Палату адвокатов Женевы и Всеобщую арбитражную ассоциацию юристов Швейцарии (ASA). В силу международно-правового статуса на господина Понсэ распространяется действие закона Швейцарии «О международном частном праве» (PILA). Он налагает на арбитра обязательство свято чтить независимость и беспристрастность при отправлении правосудия.
Как член ASA, Шарль Понсэ обязан действовать согласно целям этой ассоциации, а его поведение не должно наносить ей ущерб. В противном случае он подлежит исключению из ее состава.
Господин Понсэ добился своего включения в списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID, США), Американской арбитражной ассоциации (AAA, США), Пекинской арбитражной комиссии (BAC, Китай), Международной торговой палаты (ICC, Франция), а также Каирского центра международного коммерческого арбитража (CRCICA, Египет). Каждое из арбитражных учреждений предусматривает процедуру отбора арбитров и предъявляет к ним особые требования, в том числе к уровню их квалификации, профессиональной подготовки, опыту работы. В частности, американские арбитражные учреждения принимают арбитров «с исключительными моральными качествами». Арбитр обязан быть беспристрастным и объективным, а его поведение не должно создавать сомнения в способности выносить взвешенные и справедливые решения.
Несоответствие судьи предъявляемым к нему требованиям, равно как и отступления от них, напоминает Генпрокуратура, влечет исключение его из арбитражного учреждения и лишение статуса, позволяющего участвовать в судопроизводстве, то есть его дисквалификацию.
- Российское национальное законодательство, как и нормы международного права, также предусматривает процедуру прекращения полномочий арбитра в случае выявления его «неустранимой порочности». Согласно ст. 14 закона Российской Федерации от 1993 года «О международном коммерческом арбитраже», если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным участвовать в рассмотрении спора, его полномочия прекращаются.
- Если арбитр не берет самоотвод и отсутствует соглашение сторон о прекращении полномочий арбитра по какому-либо из этих оснований, любая сторона может обратиться в суд Российской Федерации, определенный в соответствии с процессуальным законодательством, с заявлением о прекращении полномочий арбитра. В данном случае сторону разбирательства представила Генпрокуратура.
Она установила, что Шарль Понсэ не соответствует «высоким моральным и нравственным качествам арбитра», сведения о чем «систематически скрывает», а выполняет функцию отправления правосудия лишь «в целях личного обогащения». В 1996 году мировым судом Милана (Италия) господин Понсэ был приговорен к двум годам лишения свободы условно за лжесвидетельство. Это послужило основанием для отмены в июне 2025 года комиссией Международного центра по урегулированию инвестиционных споров решения, принятого с участием господина Понсэ по делу «Rockhopper Exploration против Италии». По жалобе итальянского государства комиссия детально и всесторонне изучила обстоятельства совершенного им преступного деяния, в результате чего пришла к единогласному выводу об утрате господином Понсэ способности непредвзято вершить правосудие, в том числе когда одной из сторон разбирательства является суверенное государство.
Следственными органами Швейцарии в 2009 году Шарль Понсэ подозревался в вымогательстве при предоставлении юридических услуг. К тому же в 2010 году полиция и прокуратура этой страны преследовали его за подстрекательство несовершеннолетних к общественным беспорядкам.
Указанные факты постоянного преследования со стороны органов правопорядка, по данным Генпрокуратуры, свидетельствуют о наличии у господина Понсэ «неустранимых дефектов, исключающих его возможность исполнять функцию арбитра».
Он регулярно допускает поведение, которое систематически вызывает подозрение у компетентных органов, становясь предметом их уголовно-правовой оценки. Это само по себе подрывает доверие к господину Понсэ и его способности отправлять правосудие. Тем более сведения о каждом из таких расследований он скрывает от третьих лиц и своих ассоциаций, что является основанием для отмены принятых им решений.
Вместе с тем, говорится в иске, 31 августа 2023 года в программе En liberte швейцарского телевидения Шарль Понсэ «допустил исламофобские высказывания в крайне агрессивной манере». Он среди прочего оскорбил абсолютно всех мусульманок, осудил их внешний вид, устоявшиеся среди них многовековые уклады и консервативные взгляды их мужей.
Данное обстоятельство, отмечает заместитель генпрокурора Ткачев, имеет существенное значение для Российской Федерации, в которой ислам считается второй по численности верующих религией.
На фоне религиозной нетерпимости в ноябре 2023 года администрирующим органом господин Понсэ был отстранен от разбирательства между фирмой Crescent Petroleum и нефтяной компанией Ирана. Указанное решение, отмечает надзор, свидетельствует об отсутствии у господина Понсэ нейтралитета, а также «служит подтверждением отрицательного отношения судебной системы к такому арбитру». К тому же этим актом зафиксировано грубое отступление указанного арбитра от Правил поведения в социальных сетях и в СМИ, утвержденных Международной ассоциацией юристов (IBA) 24 мая 2014 года, согласно которым «комментарии юриста должны повсеместно демонстрировать профессиональную независимость, требуемую от него на практике».
У Генпрокуратуры же имеются сведения, позволяющие подозревать арбитра Понсэ в злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В частности, его кандидатура была утверждена для разрешения дела в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров по иску компаний Hydro SRL, Costruzioni SRL и других к Албании.
В ходе разбирательства представители ответчика заявили, что судья Понсэ заранее гарантировал истцам принятие решения в их пользу, если они воспользуются его услугами в качестве арбитра.
Тем самым он фактически использовал статус арбитра в целях личного обогащения, что признается коррупционным проявлением как международным правом, так и законом РФ «О противодействии коррупции».
В иске отмечается, что после присоединения Крыма к России и начала СВО Швейцария ввела санкции против РФ, установила запрет на экономическое взаимодействие с российскими юридическими и физическими лицами (в черный список включено уже более 2,5 тыс. резидентов Российской Федерации), а также блокировала их финансы. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), в юрисдикции этой страны арестованы суверенные активы Банка России на общую сумму свыше 7,45 млрд швейцарских франков. В то же время в юрисдикции Швейцарии запрещено оказывать юридические услуги правительству РФ и российским юридическим лицам. Арбитр Понсэ, являясь гражданином Швейцарии, обязан неукоснительно соблюдать законодательство своей страны, то есть воздержаться от любой юридической помощи и какого-либо правового содействия российским резидентам.
Одновременно Шарль Понсэ на протяжении длительного времени являлся депутатом законодательных палат Швейцарии, в частности, обладал депутатским мандатом Большого совета Женевы с 2023 по 2025 год. Тем самым господин Понсэ, считает Генпрокуратура, будучи арбитром по делу «Wintershall Dea GmbH против России» (корпорация являлась партнером ПАО «Газпром», а после ухода из РФ потребовала компенсацию якобы в связи с конфискацией ее активов), находился в зависимом положении от правительственных структур и, как следствие, проводником ее антироссийской политики.
Генпрокуратурой России также установлено, что в Великобритании имеет вид на жительство дочь арбитра — Флави Понсэ-Флети. По законам Британии находящиеся под ее юрисдикцией лица обязаны информировать свое правительство о любом взаимодействии с Россией. Надзор полагает, что в связи с этим дочь сообщает властям обо всех контактах своего отца по арбитражным разбирательствам с участием Российской Федерации, ее физических и юридических лиц. Одним из таких споров является иск немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH к России, в котором вместе с господином Понсэ главным арбитром является Олуфунке Адекойя — подданная Соединенного Королевства. Тем самым последнее через своих агентов обеспечило себе «тотальный контроль за ходом как данного дела, так и других споров, включая возможность предрешать их исход».
Несмотря на уголовное прошлое, допущенные коррупционные проявления, а также другие обстоятельства «утраты высоких моральных и нравственных качеств», господин Понсэ систематически выступает арбитром в спорах с участием Российской Федерации и ее резидентов.
Так, он входил в состав международного арбитража по делу ЮКОСа, начатому в 2005 году компаниями Hulley Enterprises Limited, Veteran Petroleum Limited и Yukos Universal Limited, подконтрольными Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом) и Платону Лебедеву.
Шарль Понсэ согласился быть арбитром бенефициаров ОАО НК ЮКОС и при его непосредственном участии в 2014 году арбитраж принял решение о взыскании с России более $50 млрд. Он также выступал арбитром с украинской стороны в деле «"Нафтогаз" против Российской Федерации» (по нему в 2023 году с России было решено взыскать $5 млрд). Также господин Понсэ удовлетворил иски крупнейших энергетических корпораций из недружественных для Российской Федерации стран Geoplin Group и СEZ в отношении ПАО «Газпром». В 2025 году с российской госкорпорации взыскано $214 млн и $42 млн соответственно.
Сейчас Шарль Понсэ выполняет роль арбитра немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH по ее претензиям к Российской Федерации на сумму свыше €7,5 млрд.
По версии Генпрокуратуры, истцы обратились к арбитру Понсэ только потому, что тот продолжительное время «неуклонно формирует антироссийскую судебную практику» и раз за разом гарантирует своим нанимателям положительный исход разбирательств против России «за определенный им размер гонорара».
Генпрокуратура требует, чтобы московский арбитраж признал Шарля Понсэ не соответствующим статусу арбитра и пожизненно дисквалифицировал его. Деятельность господина Понсэ в качестве арбитра должна быть запрещена во всех судах, которые прямо или косвенно связаны с Российской Федерацией, ее физическими и юридическими лицами.