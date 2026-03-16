Арбитраж приговорен надзором

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России решила добиться пожизненной дисквалификации международного арбитра Шарля Понсэ, который вынес целый ряд решений против РФ. Одним из них стал иск на $50 млрд по делу ЮКОСа. Надзор полагает, что у ранее судимого и небеспристрастного господина Понсэ нет никаких оснований, чтобы иметь статус арбитра, а тем более рассматривать дела, связанные с российскими резидентами. Тем не менее именно он участвует в разбирательстве очередного иска к РФ — на €7,5 млрд.

Генпрокуратура России считает, что предвзятость и моральный облик Шарля Понсэ не соответствуют статусу международного арбитра

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Предметом заявления в Арбитражный суд Москвы, которое направил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев, является деятельность гражданина Швейцарии Шарля Понсэ, который, по данным надзорного ведомства, «незаконно использует статус арбитра и в этом качестве участвует в иностранных, международных и третейских арбитражах». Поводом же стали обстоятельства, «изобличающие» господина Понсэ в отсутствии нейтралитета, беспристрастности и независимости при осуществлении правосудия.

79-летний Шарль Понсэ с 1972 года входит в Палату адвокатов Женевы и Всеобщую арбитражную ассоциацию юристов Швейцарии (ASA). В силу международно-правового статуса на господина Понсэ распространяется действие закона Швейцарии «О международном частном праве» (PILA). Он налагает на арбитра обязательство свято чтить независимость и беспристрастность при отправлении правосудия.

Как член ASA, Шарль Понсэ обязан действовать согласно целям этой ассоциации, а его поведение не должно наносить ей ущерб. В противном случае он подлежит исключению из ее состава.

Господин Понсэ добился своего включения в списки арбитров Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID, США), Американской арбитражной ассоциации (AAA, США), Пекинской арбитражной комиссии (BAC, Китай), Международной торговой палаты (ICC, Франция), а также Каирского центра международного коммерческого арбитража (CRCICA, Египет). Каждое из арбитражных учреждений предусматривает процедуру отбора арбитров и предъявляет к ним особые требования, в том числе к уровню их квалификации, профессиональной подготовки, опыту работы. В частности, американские арбитражные учреждения принимают арбитров «с исключительными моральными качествами». Арбитр обязан быть беспристрастным и объективным, а его поведение не должно создавать сомнения в способности выносить взвешенные и справедливые решения.

Несоответствие судьи предъявляемым к нему требованиям, равно как и отступления от них, напоминает Генпрокуратура, влечет исключение его из арбитражного учреждения и лишение статуса, позволяющего участвовать в судопроизводстве, то есть его дисквалификацию.

Российское национальное законодательство, как и нормы международного права, также предусматривает процедуру прекращения полномочий арбитра в случае выявления его «неустранимой порочности». Согласно ст. 14 закона Российской Федерации от 1993 года «О международном коммерческом арбитраже», если арбитр оказывается юридически или фактически неспособным участвовать в рассмотрении спора, его полномочия прекращаются.

Если арбитр не берет самоотвод и отсутствует соглашение сторон о прекращении полномочий арбитра по какому-либо из этих оснований, любая сторона может обратиться в суд Российской Федерации, определенный в соответствии с процессуальным законодательством, с заявлением о прекращении полномочий арбитра. В данном случае сторону разбирательства представила Генпрокуратура.

Она установила, что Шарль Понсэ не соответствует «высоким моральным и нравственным качествам арбитра», сведения о чем «систематически скрывает», а выполняет функцию отправления правосудия лишь «в целях личного обогащения». В 1996 году мировым судом Милана (Италия) господин Понсэ был приговорен к двум годам лишения свободы условно за лжесвидетельство. Это послужило основанием для отмены в июне 2025 года комиссией Международного центра по урегулированию инвестиционных споров решения, принятого с участием господина Понсэ по делу «Rockhopper Exploration против Италии». По жалобе итальянского государства комиссия детально и всесторонне изучила обстоятельства совершенного им преступного деяния, в результате чего пришла к единогласному выводу об утрате господином Понсэ способности непредвзято вершить правосудие, в том числе когда одной из сторон разбирательства является суверенное государство.

Следственными органами Швейцарии в 2009 году Шарль Понсэ подозревался в вымогательстве при предоставлении юридических услуг. К тому же в 2010 году полиция и прокуратура этой страны преследовали его за подстрекательство несовершеннолетних к общественным беспорядкам.

Указанные факты постоянного преследования со стороны органов правопорядка, по данным Генпрокуратуры, свидетельствуют о наличии у господина Понсэ «неустранимых дефектов, исключающих его возможность исполнять функцию арбитра».

Он регулярно допускает поведение, которое систематически вызывает подозрение у компетентных органов, становясь предметом их уголовно-правовой оценки. Это само по себе подрывает доверие к господину Понсэ и его способности отправлять правосудие. Тем более сведения о каждом из таких расследований он скрывает от третьих лиц и своих ассоциаций, что является основанием для отмены принятых им решений.

Вместе с тем, говорится в иске, 31 августа 2023 года в программе En liberte швейцарского телевидения Шарль Понсэ «допустил исламофобские высказывания в крайне агрессивной манере». Он среди прочего оскорбил абсолютно всех мусульманок, осудил их внешний вид, устоявшиеся среди них многовековые уклады и консервативные взгляды их мужей.

Данное обстоятельство, отмечает заместитель генпрокурора Ткачев, имеет существенное значение для Российской Федерации, в которой ислам считается второй по численности верующих религией.

На фоне религиозной нетерпимости в ноябре 2023 года администрирующим органом господин Понсэ был отстранен от разбирательства между фирмой Crescent Petroleum и нефтяной компанией Ирана. Указанное решение, отмечает надзор, свидетельствует об отсутствии у господина Понсэ нейтралитета, а также «служит подтверждением отрицательного отношения судебной системы к такому арбитру». К тому же этим актом зафиксировано грубое отступление указанного арбитра от Правил поведения в социальных сетях и в СМИ, утвержденных Международной ассоциацией юристов (IBA) 24 мая 2014 года, согласно которым «комментарии юриста должны повсеместно демонстрировать профессиональную независимость, требуемую от него на практике».

У Генпрокуратуры же имеются сведения, позволяющие подозревать арбитра Понсэ в злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В частности, его кандидатура была утверждена для разрешения дела в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров по иску компаний Hydro SRL, Costruzioni SRL и других к Албании.

В ходе разбирательства представители ответчика заявили, что судья Понсэ заранее гарантировал истцам принятие решения в их пользу, если они воспользуются его услугами в качестве арбитра.

Тем самым он фактически использовал статус арбитра в целях личного обогащения, что признается коррупционным проявлением как международным правом, так и законом РФ «О противодействии коррупции».

В иске отмечается, что после присоединения Крыма к России и начала СВО Швейцария ввела санкции против РФ, установила запрет на экономическое взаимодействие с российскими юридическими и физическими лицами (в черный список включено уже более 2,5 тыс. резидентов Российской Федерации), а также блокировала их финансы. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), в юрисдикции этой страны арестованы суверенные активы Банка России на общую сумму свыше 7,45 млрд швейцарских франков. В то же время в юрисдикции Швейцарии запрещено оказывать юридические услуги правительству РФ и российским юридическим лицам. Арбитр Понсэ, являясь гражданином Швейцарии, обязан неукоснительно соблюдать законодательство своей страны, то есть воздержаться от любой юридической помощи и какого-либо правового содействия российским резидентам.

Одновременно Шарль Понсэ на протяжении длительного времени являлся депутатом законодательных палат Швейцарии, в частности, обладал депутатским мандатом Большого совета Женевы с 2023 по 2025 год. Тем самым господин Понсэ, считает Генпрокуратура, будучи арбитром по делу «Wintershall Dea GmbH против России» (корпорация являлась партнером ПАО «Газпром», а после ухода из РФ потребовала компенсацию якобы в связи с конфискацией ее активов), находился в зависимом положении от правительственных структур и, как следствие, проводником ее антироссийской политики.

Генпрокуратурой России также установлено, что в Великобритании имеет вид на жительство дочь арбитра — Флави Понсэ-Флети. По законам Британии находящиеся под ее юрисдикцией лица обязаны информировать свое правительство о любом взаимодействии с Россией. Надзор полагает, что в связи с этим дочь сообщает властям обо всех контактах своего отца по арбитражным разбирательствам с участием Российской Федерации, ее физических и юридических лиц. Одним из таких споров является иск немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH к России, в котором вместе с господином Понсэ главным арбитром является Олуфунке Адекойя — подданная Соединенного Королевства. Тем самым последнее через своих агентов обеспечило себе «тотальный контроль за ходом как данного дела, так и других споров, включая возможность предрешать их исход».

Несмотря на уголовное прошлое, допущенные коррупционные проявления, а также другие обстоятельства «утраты высоких моральных и нравственных качеств», господин Понсэ систематически выступает арбитром в спорах с участием Российской Федерации и ее резидентов.

Так, он входил в состав международного арбитража по делу ЮКОСа, начатому в 2005 году компаниями Hulley Enterprises Limited, Veteran Petroleum Limited и Yukos Universal Limited, подконтрольными Михаилу Ходорковскому (признан иноагентом) и Платону Лебедеву.

Шарль Понсэ согласился быть арбитром бенефициаров ОАО НК ЮКОС и при его непосредственном участии в 2014 году арбитраж принял решение о взыскании с России более $50 млрд. Он также выступал арбитром с украинской стороны в деле «"Нафтогаз" против Российской Федерации» (по нему в 2023 году с России было решено взыскать $5 млрд). Также господин Понсэ удовлетворил иски крупнейших энергетических корпораций из недружественных для Российской Федерации стран Geoplin Group и СEZ в отношении ПАО «Газпром». В 2025 году с российской госкорпорации взыскано $214 млн и $42 млн соответственно.

Сейчас Шарль Понсэ выполняет роль арбитра немецкой корпорации Wintershall Dea GmbH по ее претензиям к Российской Федерации на сумму свыше €7,5 млрд.

По версии Генпрокуратуры, истцы обратились к арбитру Понсэ только потому, что тот продолжительное время «неуклонно формирует антироссийскую судебную практику» и раз за разом гарантирует своим нанимателям положительный исход разбирательств против России «за определенный им размер гонорара».

Генпрокуратура требует, чтобы московский арбитраж признал Шарля Понсэ не соответствующим статусу арбитра и пожизненно дисквалифицировал его. Деятельность господина Понсэ в качестве арбитра должна быть запрещена во всех судах, которые прямо или косвенно связаны с Российской Федерацией, ее физическими и юридическими лицами.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая