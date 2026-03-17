Китай встретил Новый год ростом производства и потребления

В январе—феврале промышленное производство в Китае увеличилось на 6,3% в годовом выражении, следует из данных Национального бюро статистики страны. В декабре рост оценивался в 5,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали его замедления в первые два месяца года до 5,1%. Напомним, традиционно в китайской статистике данные января и февраля объединяют, чтобы сгладить влияние на них китайского Нового года — даты празднования определяются по лунному календарю, поэтому выходные могут выпасть как на январь, так и на февраль. По оценкам аналитиков, если разложить агрегированный показатель на месяцы, получается, что в январе промпроизводство увеличилось примерно на 6% в годовом выражении, в феврале — на 6,3%.

В целом за два месяца на 6,6% год к году выросло производство в перерабатывающей промышленности КНР, на 6,1% — в горнодобывающей отрасли, на 5,8% — в нефтегазовой. Выпуск коммуникационного оборудования и компьютеров увеличился на 14,2%, химической продукции — на 7,6%, цветных металлов — на 3,8%. Данные указывают на устойчивый рост в большинстве категорий, что объясняется растущим внешним спросом.

На фоне расширения внешних заказов (экспортные поставки КНР увеличились на 21,8%; см. “Ъ” от 11 марта) наиболее заметный рост продемонстрировал выпуск высокотехнологичной продукции: производство промышленных роботов увеличилось на 27%, интегральных схем — на 15%, солнечных панелей — более чем на 20%.

По данным Нацбюро, розничные продажи в Китае в январе—феврале увеличились на 2,8% в годовом выражении и достигли 8,6 трлн юаней. В декабре рост оценивался в 0,9%. В первые два месяца года на 17,8% выросли продажи коммуникационного оборудования, на 13% — ювелирных изделий из золота и серебра, на 10,4% — одежды и обуви. Продажи продуктов питания увеличились на 10,2%. Заметный рост в рознице в начале года во многом связан с повышенным спросом на фоне празднования Нового года. В целом же стимулирование внутреннего потребления — одна из ключевых целей китайских властей на 2026-й: обеспечение стабильного спроса во многом увязано с эффективностью мер поддержки.

Инвестиции в основной капитал в Китае в январе—феврале выросли на 1,8% в годовом выражении, сообщает Нацбюро. Вложения в инфраструктуру увеличились на 11,4%, в обрабатывающую промышленность — на 3,1%, инвестиции в сектор недвижимости снизились на 11,1%.

Кристина Боровикова