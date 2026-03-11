Китайская торговля опередила прогнозы

Объем внешней торговли Китая в январе—феврале 2026 года достиг $1,09 трлн — это на 21% больше показателя такого же периода прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Положительное сальдо торгового баланса страны за первые два месяца составило рекордные для этого периода $213,6 млрд — заметно выше прошлогодних $169,2 млрд и прогнозных $179,6 млрд. Поясним, ГТУ традиционно объединяет показатели января—февраля, чтобы сгладить влияние на них празднования китайского Нового года (выходные могут выпасть как на январь, так и на февраль — даты определяются по лунному календарю).

Заметный вклад в рост профицита внесло расширение экспорта: по итогам января—февраля поставки увеличились на 21,8%, до $656,6 млрд. Во многом такой рост объясняется низкой базой прошлого года. Китай продолжает диверсифицировать отгрузки: вырос экспорт в страны АСЕАН (на 29,4%), ЕС (на 27,8%), в Южную Корею (на 27%) и Японию (на 8,9%). Поставки в США при этом просели на 11%.

Разбивка по товарам свидетельствует о росте китайского экспорта электроники, солнечных батарей, электромобилей. Увеличиваются и поставки полупроводников — напомним, в ноябре власти сняли часть ограничений на такой экспорт. Аналитики предполагают, что с учетом эскалации на Ближнем Востоке и расширения оборонных расходов как в развивающихся, так и в развитых странах в ближайшее время будет расти спрос на китайские товары двойного назначения.

Экспорт редкоземельных металлов в стоимостном выражении просел на 15,9%, что объясняется сделкой с США: в обмен на более низкие пошлины китайские власти согласились не препятствовать экспорту металлов в Штаты. Рост объемов добычи в сочетании со сворачиванием ограничений на поставки в итоге обернулся снижением цен.

Импорт КНР в январе—феврале увеличился на 19,8%, до $442,9 млрд. Аналитики прогнозировали рост показателя на 6,3%. Ради предотвращения перебоев в поставках в первые два месяца 2026-го страна нарастила закупки нефти: они оцениваются в 96,9 млн тонн, что на 16% больше, чем годом ранее. Детальную статистику по поставщикам ГТУ опубликует позже. Пока аналитики предполагают, что некоторый вклад в расширение показателя внесли российские отгрузки: импорт из РФ в КНР за два месяца вырос на 4,1%, до $20,75 млрд. В целом китайско-российский товарооборот в январе—феврале увеличился на 12%, до $39,04 млрд, следует из оценок ГТУ. Китайский экспорт в Россию на фоне низкой базы вырос на 22,7% и достиг $18,29 млрд.

Кристина Боровикова