Воронежский форум «Зодчество ВРН» пройдет 21 и 22 мая
Министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области объявило даты проведения 19-го воронежского архитектурного форума «Зодчество ВРН» — он состоится 21 и 22 мая 2026 года на площадке концертного зала и Советской площади в облцентре. Главной темой мероприятия станут взаимоотношения разных поколений «людей, которые создают облик города», сообщили в министерстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Мы попробуем понять, работает ли вообще теория поколений в нашей среде — среди архитекторов, строителей, проектировщиков, урбанистов, управленцев и активных горожан,— и не прячется ли главный конфликт не в возрасте и профессиональном опыте, а в этике, ответственности и личном выборе. Мы поговорим о гражданской позиции тех, кто влияет на облик и жизнь города, и о реальной роли профессионала в мире, который меняется быстрее, чем успевают обновляться нормы и регламенты. Обсудим, как технологии и цифровизация сказываются на системе образования и кадровой политике: помогают ли они развивать живую школу мастерства или рискуют превратить ее в набор "быстрых навыков"»,— рассказали в ведомстве.
По словам представителей министерства, отдельный фокус сделан на новом поколении архитекторов. В приоритете — детское и студенческое творчество, раннее вовлечение в архитектурную и градостроительную культуру и способы помочь тем, кто только присматривается к профессии. «Зодчество ВРН» по задумке организаторов должно стать площадкой, «где отцы, дети и внуки не просто спорят о стилях и вкусах, а учатся слышать друг друга».
«Мы вместе сформируем видение, что важно усовершенствовать, а от чего навсегда уйти, чтобы будущее планирование городов было прозрачным и посвященным благополучной жизни людей, как абсолютной ценности. И мы рассчитываем, что нас услышат»,— подчеркнули в министерстве.
В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Александр Гусев поддержал инициативу главы областного Союза строителей Владимира Астанина объединить форум «Зодчество ВРН» со «Строительной неделей Черноземья».
В 2025-м форум проходил в Воронежском концертном зале и Доме архитектора с 30 по 31 мая. Главной темой стал «Центр города».