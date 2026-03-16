Воронежский форум «Зодчество ВРН» пройдет 21 и 22 мая

Министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области объявило даты проведения 19-го воронежского архитектурного форума «Зодчество ВРН» — он состоится 21 и 22 мая 2026 года на площадке концертного зала и Советской площади в облцентре. Главной темой мероприятия станут взаимоотношения разных поколений «людей, которые создают облик города», сообщили в министерстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы попробуем понять, работает ли вообще теория поколений в нашей среде — среди архитекторов, строителей, проектировщиков, урбанистов, управленцев и активных горожан,— и не прячется ли главный конфликт не в возрасте и профессиональном опыте, а в этике, ответственности и личном выборе. Мы поговорим о гражданской позиции тех, кто влияет на облик и жизнь города, и о реальной роли профессионала в мире, который меняется быстрее, чем успевают обновляться нормы и регламенты. Обсудим, как технологии и цифровизация сказываются на системе образования и кадровой политике: помогают ли они развивать живую школу мастерства или рискуют превратить ее в набор "быстрых навыков"»,— рассказали в ведомстве.

По словам представителей министерства, отдельный фокус сделан на новом поколении архитекторов. В приоритете — детское и студенческое творчество, раннее вовлечение в архитектурную и градостроительную культуру и способы помочь тем, кто только присматривается к профессии. «Зодчество ВРН» по задумке организаторов должно стать площадкой, «где отцы, дети и внуки не просто спорят о стилях и вкусах, а учатся слышать друг друга».

«Мы вместе сформируем видение, что важно усовершенствовать, а от чего навсегда уйти, чтобы будущее планирование городов было прозрачным и посвященным благополучной жизни людей, как абсолютной ценности. И мы рассчитываем, что нас услышат»,— подчеркнули в министерстве.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Александр Гусев поддержал инициативу главы областного Союза строителей Владимира Астанина объединить форум «Зодчество ВРН» со «Строительной неделей Черноземья».

В 2025-м форум проходил в Воронежском концертном зале и Доме архитектора с 30 по 31 мая. Главной темой стал «Центр города».

Фотогалерея

Чем запомнилось «Зодчество ВРН» в 2025 году

Ключевая тема форума в этом году — "Центр города"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский концертный зал в дни форума

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Посетители изучают программу форума

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мэр Воронежа Сергей Петрин

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зрители пленарной сессии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ"

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Денис Данилов