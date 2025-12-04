В 2026 году воронежский форум «Зодчество ВРН» может пройти 21 и 22 мая
19-й воронежский архитектурный форум «Зодчество ВРН» запланирован в следующем году на 21 и 22 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Основная площадка форума в 2026 году — Воронежский концертный зал
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Площадками форума станут Воронежский концертный зал и Советская площадь. Там же в эти даты во второй раз пройдет фестиваль «Зодчество ДЕТИ».
Господин Гусев сообщил, что поддержал инициативу главы областного Союза строителей Владимира Астанина объединить форум «Зодчество ВРН» со «Строительной неделей Черноземья». Как отметил губернатор, это позволит расширить деловую и выставочную программы мероприятий.
В этом году форум «Зодчество ВРН» проходил в Воронежском концертном зале и в Доме архитектора с 30 по 31 мая. Главной темой стал «Центр города».