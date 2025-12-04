В 2026 году воронежский форум «Зодчество ВРН» может пройти 21 и 22 мая

19-й воронежский архитектурный форум «Зодчество ВРН» запланирован в следующем году на 21 и 22 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основная площадка форума в 2026 году — Воронежский концертный зал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Основная площадка форума в 2026 году — Воронежский концертный зал

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадками форума станут Воронежский концертный зал и Советская площадь. Там же в эти даты во второй раз пройдет фестиваль «Зодчество ДЕТИ».

Господин Гусев сообщил, что поддержал инициативу главы областного Союза строителей Владимира Астанина объединить форум «Зодчество ВРН» со «Строительной неделей Черноземья». Как отметил губернатор, это позволит расширить деловую и выставочную программы мероприятий.

В этом году форум «Зодчество ВРН» проходил в Воронежском концертном зале и в Доме архитектора с 30 по 31 мая. Главной темой стал «Центр города».

Фотогалерея Чем запомнилось «Зодчество ВРН» в 2025 году

Ключевая тема форума в этом году — "Центр города" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский концертный зал в дни форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости форума рассматривают выставку "Возрожденный Воронеж: архитектура и память Победы", на которой экспонируются фотографии послевоенного Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители изучают программу форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Губернатор Воронежской области Александр Гусев (слева) и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода на пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов на центральной пленарной дискуссии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мэр Воронежа Сергей Петрин Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители пленарной сессии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Согдийской области Таджикистана Раджаб Ахмадзода, мэр Воронежа Сергей Петрин, врио заместителя губернатора Курской области Артем Демидов, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин на пленарной сессии форума "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Экс-мэр Ельца (Липецкая область), и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области Евгений Боровских на одной из сессий Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Перфоманс "Шествие домов" от детской студии «Ступени» на форуме "Зодчество ВРН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники перфоманса "Шествие домов" от детской студии «Ступени» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сессия "Историческое наследие как ресурс для развития. Принципы оживления и перезапуска объектов ОКН" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители форума "Зодчество ВРН" среди макетов архитектурных проектов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фестиваль "Зодчество ДЕТИ" проходил в Доме архитектора Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов на фестивале "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Интерьер Дома архитектора, украшенный к фестивалю Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетители фестиваля "Зодчество ДЕТИ" рядом с работами студий детского творчества Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Гости фестиваля "Зодчество ДЕТИ" Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кабира Гасанова