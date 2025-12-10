Белгородский «Трансюжстрой» возведет в Мариуполе четыре ЖК за 2,7 млрд

Белгородская группа компаний (ГК) «Трансюжстрой» заявила о планах построить четыре жилых комплекса (ЖК) в Мариуполе общей стоимостью 2,7 млрд руб., следует из проектной декларации, на которую обратила внимание «Российская газета».

ЖК "Оникс" Фото: наш.дом.рф ЖК "Аметист" Фото: наш.дом.рф ЖК "Агат" Фото: наш.дом.рф ЖК "Топаз ДНР" Фото: наш.дом.рф

Два комплекса группа возводит через ООО «СЗ "ТЮС-НР1"». На площади Бахчиванджи, 2 строится 16-этажный ЖК «Агат» на 113 одно-, двух- и трехкомнатных квартир стоимостью 1,1 млрд руб., следует из проектной документации. Общая площадь — 10,2 тыс. кв. м, сдача намечена на август 2026 года. На проспекте Строителей, 117а ведется строительство пятиэтажного «Аметиста» на 48 одно-, двух- и трехкомнатных квартир за 453 млн руб. с окончанием работ в конце 2026 года. Общая площадь объекта — 4,4 тыс. кв. м.

Еще один девятиэтажный комплекс «Оникс» на улице Бахчиванджи, 7а реализует ООО «СЗ "ТЮС-НР2"», входящее в группу. В ЖК планируется 64 одно- и двухкомнатных квартир. Общая площадь составит 5,5 тыс. кв. м. Стоимость «Оникс» оценена в 391,2 млн руб., его планируется сдать в июле 2026 года. «ТЮС-НР2» также планирует возвести ЖК «Топаз ДНР» на улице Апатова, 129а на девять этажей стоимостью 775 млн руб. Объект на 79 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир (площадь — от 38,94 до 147,1 кв. м) и шесть нежилых помещений предполагается сдать к апрелю 2027 года.

По данным Rusprofile, и ООО «СЗ "ТЮС-НР1"», и ООО «СЗ "ТЮС-НР2"» зарегистрированы в Донецке в 2023 году. Основной вид деятельности обеих компаний — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка обеих компаний в 2024 году не раскрывается, убыток «ТЮС-НР1» составил 2,7 млн руб., а «ТЮС-НР2» — 7 млн руб. Единственный владелец и директор обоих юрлиц — Ленар Шарипов. Связь господина Шарипова с белгородской группой не прослеживается, однако по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), а также портала «Наш.дом.рф», компании входят в ГК «Трансюжстрой». ООО «СЗ "Трансюжстрой"» зарегистрировано в 2006 году в Белгороде. Уставный капитал — 76,4 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором является Рустам Рамазанов. Единственный владелец — Татьяна Антипова. Выручка в 2024 году — 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 315,1 млн руб. По данным ЕРЗ, объем текущего строительства компании — 16,6 тыс. кв. м., регионы продаж — Белгородская область и ДНР.

В сентябре о планах построить еще один ЖК в Мариуполе заявило ООО «Специализированный застройщик "Корпорация СМУ-5"» (входит в воронежскую группу компаний «Проект инвест» Николая Ступина). Комплекс появится на улице Зелинского, его строительство оценено в 3 млрд руб.

Ульяна Ларионова