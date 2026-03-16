За восемь часов над Россией сбиты 96 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 16:00 мск сбили 96 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 54 БПЛА — уничтожили над Брянской областью. 11 дронов сбили над Москвой и Московской областью. По семь БПЛА уничтожены над Калужской и Курской областями. Пять беспилотников сбили над Смоленской областью, по четыре БПЛА — над Белгородской областью и над Азовским морем. Два дрона уничтожили над Владимирской областью, по одному — над Ярославской областью и Адыгеей.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что при налете беспилотников пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму. Из-за ударов ВСУ свет отключили в населенных пунктах Глушковского и Рыльского районов. Из-за уничтожения БПЛА аэропорты московского авиаузла работают с ограничениями. С начала суток на подлете к столице сбили 56 беспилотников.