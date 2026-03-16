Аэропорт Шереметьево стал работать с ограничениями

В работу московского аэропорта Шереметьево внесли ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

В аналогичном режиме работают остальные московские аэропорты Внуково и Домодедово, а также подмосковный Жуковский (Раменское). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Последние несколько дней Москва подвергается налетам беспилотников ВСУ. С начала суток на подлете к столице сбили 49 дронов.