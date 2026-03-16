Бристольского педофила приговорили к 24 годам тюрьмы

Королевский суд Бристоля приговорил бывшего сотрудника местного детского сада Натана Беннетта к 24 годам лишения свободы за сексуализированное насилие в отношении детей, пишет The Guardian. По приговору суда он не имеет права на освобождение ранее, чем отбудет две трети назначенного срока.

Беннетт начал работать в бристольском детском саду в 2024 году. В начале 2025-го его впервые заподозрили в ненадлежащем поведении с детьми, вскоре после чего он был уволен. Уже в феврале того же года его арестовали. Беннетта признали виновным по более чем двум десяткам пунктов обвинения, включая сексуализированное насилие в отношении несовершеннолетних и изнасилования.

