СКР возбудил дело после нападения семиклассника на сверстника в Подмосковье

После нападения школьника на ученика параллельного класса в поселке Свердловский подмосковного городского округа Щелково возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Следователи работают с задержанным, чтобы установить мотивы нападения. Специалисты осматривают место происшествия. Дело расследуется по статье о покушении на убийство малолетнего.

Нападение произошло 16 марта. По данным следствия, по дороге в школу один семиклассник ударил другого ножом в шею. Пострадавший госпитализирован. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Региональное управление МВД начало проверку.