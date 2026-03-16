Ученик напал на сверстника с ножом в Подмосковье

В подмосковном поселке Свердловский семиклассник напал с ножом на сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Пострадавший госпитализирован, ему провели экстренную операцию, рассказали ТАСС в министерстве образования Подмосковья.

По данным РЕН ТВ, подростка задержали. Инцидент произошел перед началом уроков, уточнил телеканал. Мальчик поссорился с одноклассником по дороге в школу, затем вытащил нож и нанес три удара. Telegram-канал Baza уточнил, что потерпевший находится в состоянии средней тяжести.

Telegram-канал Mash утверждает, что причиной конфликта стала ненависть к отличникам. По информации канала, у несовершеннолетнего изъяли несколько ножей.

