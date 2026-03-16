Трамп объяснил, почему не стал уничтожать всю инфраструктуру в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен разрушать всю инфраструктуру в Иране, поскольку на восстановление объектов уйдут годы.

«Я мог бы вывести из строя электростанции за один час... но если я это сделаю, потребуются годы восстановления, это будет настоящей катастрофой. Так что я стараюсь воздерживаться от подобных вещей»,— пояснил господин Трамп в эфире PBS.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Сегодня Axios сообщил со ссылкой на представителей администрации президента США и стран-союзников, что конфликт может продлиться до сентября.

Анастасия Домбицкая