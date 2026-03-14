Израиль и США атаковали Иран. Пятнадцатый день

США объявили о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию о десяти представителях высшего руководства Ирана, в том числе верховном лидере исламской республике Моджтабе Хаменеи. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская армия ударила по острову Харк, где расположен нефтяной терминал, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта нефти. В Ираке атаке подверглось посольство США. Иранские СМИ сообщили об ударе по американскому танкеру у берегов ОАЭ. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

13:46. Эскалация на Ближнем Востоке ведет к перебоям с поставками энергоносителей и удобрений в Нигерию, что грозит нехваткой продовольствия и ростом инфляции, пишет нигерийская газета This Day со ссылкой на экспертов.

13:40. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Ливан готов к прямым переговорам с Израилем, передает AFP.

13:39. Президент США Дональд Трамп 18 марта посетит Огайо и Кентукки, чтобы доказать, что его политика способна стабилизировать экономику, пострадавшую от последствий войны с Ираном, пишет AP.

13:37. Пентагон не разрешил фотографам присутствовать на двух последних брифингах своего руководителя Пита Хегсета о войне в Иране и не объяснил причин изменения политики, сообщает Associated Press (AP).

13:35. Иран требует от США компенсаций за нанесенные удары и вывода американских войск из стран Персидского залива, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи, передает РИА Новости.

13:25. Иран предупредил ОАЭ о возможных ударах по американским целям в стране в ответ на атаку США на остров Харк, передает РИА Новости заявление представителя центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари.

13:23. Иран будет использовать баллистические ракеты и различные типы ракет с большей разрушительной силой и точностью, заявил Reuters представитель министерства обороны исламской республики.

13:02. Армия Израиля объявила о нанесении ударов по командным центрам «Хезболлы» в Бейруте, передает РИА Новости.

13:01. Несмотря на удары, экспорт нефти с иранского острова Харк продолжается в обычном режиме, сообщает агентство IRNA со ссылкой на высокопоставленного представителя провинции.

12:59. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности организовать в Париже переговоры между Израилем и Ливаном о прекращении огня.

12:57. Президент России Владимир Путин — «большой друг Израиля», сказал израильский посол в РФ в интервью RTVI, отвечая на вопрос об отношении еврейского государства к ордеру Международного уголовного суда об аресте российского президента.

12:55. Израиль не обращался за помощью к Украине для борьбы с иранскими дронами, заявил RTVI израильский посол в РФ.

12:54. Гибель иранских школьниц в иранском Минабе — это трагедия, мирные жители не должны становиться жертвами войн, они не цели Израиля, сказал RTVI израильский посол в России Одед Йосеф. «У меня нет полных сведений о том, что там произошло», — добавил он.

12:52. АЭС «Бушер» в Иране не является целью ударов Израиля, заявил израильский посол в РФ в интервью RTVI.

12:51. Посол Израиля в России Одед Йосеф в интервью RTVI заявил, что иранский народ должен сам решать свою судьбу. «Не мне рассуждать о том, какой режим у них должен быть. Нам нужно добиться того, чтобы иранское руководство осознало, что оно не может продолжать призывать к уничтожению другой страны, к тому, чтобы стереть ее с лица земли», — заявил он.

12:36. Иранские военные призвали жителей ОАЭ держаться подальше от портов, передает AFP.

12:35. Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил премьер-министра Ирака за меры по обеспечению безопасности французских военных, передает AFP.

12:34. Иран потребовал от FIFA отозвать решение о проведении в США чемпионата мира по футболу, заявил иранский министр спорта Ахмад Доньямали.

12:24. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако господин Трамп отказался, сообщил Axios со ссылкой на источники.

12:20. Организация по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана сообщила, что по меньшей мере 56 музеев и исторических объектов по всей стране пострадали в ходе войны на Ближнем Востоке, передает AFP.

12:18. Иранские военные атаковали с помощью беспилотников разведывательные центры Израиля, передает IRNA заявление ВС исламской республики.

12:17. После падения беспилотника в городе Эль-Фуджайра в ОАЭ начался пожар, о пострадавших не сообщается, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу населенного пункта.

Дым над Бейрутом после удара Израиля

Фото: Khalil Ashawi / Reuters Дым над Бейрутом после удара Израиля

12:02. Хуситы приняли решение поддержать Иран и находятся в координации с Тегераном, заявил член политбюро шиитского движения «Ансар-Алла» Мохаммед аль-Бухайти.

11:36. Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни опроверг информацию в СМИ о том, что Рим якобы ведет переговоры с Ираном для заключения сделки с целью обеспечения безопасного прохода итальянских судов через Ормузский пролив.

11:34. Два танкера-газовоза Индийской судоходной корпорации (Shipping Corporation of India)пересекли Ормузский пролив, сообщает телеканал NDTV.

11:21. Некоторые операции по погрузке нефти в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ были приостановлены после атаки беспилотника сегодня утром, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Жители Тегерана, 14 марта

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Жители Тегерана, 14 марта

11:19. Посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что не слышал о потерях среди высокопоставленных военных США и Израиля.

11:01. Иран рассматривает возможность разрешить ограниченному числу нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив при переходе на расчеты в юанях, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

10:59. Пять самолетов-заправщиков ВВС США были повреждены из-за удара по саудовской базе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Газеты Ирана с фотографиями митинга в поддержку военного крыла КСИР

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Газеты Ирана с фотографиями митинга в поддержку военного крыла КСИР

9:11. Израиль намерен значительно расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

7:56. Американский танкер загорелся недалеко от ОАЭ, сообщают IRIB, Press TV, Tasnim. По данным СМИ, танкер подвергся обстрелу у берегов эмирата Шарджа. Название судна и другие подробности не приводятся.

Дым над посольством США в Ираке после нанесенного удара

Фото: Social Media / Reuters Дым над посольством США в Ираке после нанесенного удара

7:25. Посольство США в столице Ирака было атаковано. Над зданием поднимаются клубы дыма, передают «Аль-Джазира» и AFP. В «зеленой зоне» в центре Багдада, где расположены иностранные и правительственные объекты, звучат сирены, сообщают СМИ.

4:13. Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила о проведении 48-й волны операции «Правдивое обещание 4».

2:54. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал захватить весь Ближний Восток. Также, по его словам, Тегеран намеревался полностью уничтожить Израиль.

Спутниковый снимок иранского острова Харк, 25 февраля

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Спутниковый снимок иранского острова Харк, 25 февраля

2:25. Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральное командование США осуществило «один из самых масштабных авиаударов в истории Ближнего Востока». Целью бомбардировок стала «жемчужина Ирана» — остров Харк. Там расположен нефтяной терминал, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта сырья. Однако, по словам господина Трампа, нефтяная инфраструктура на острове не была уничтожена «из соображений приличия».

1:22. США объявили о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию о десяти представителях высшего руководства Ирана. В их число входит новый верховный лидер исламской республики — аятолла Моджтаба Хаменеи. Награду предложил Госдепартамент США.

0:42. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон должен завершить расследование удара по иранской школе для девочек в Минабе прежде чем что-либо предпринимать.

0:13. Вооруженные силы Ирана отвергли обвинения в запуске ракет в сторону Турции. В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» назвали произошедшее провокацией, совершенной США и Израилем, чтобы расстроить отношения между двумя соседними странами.

23:32. Вооруженные силы США направили на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops с искусственным интеллектом, разработанных для Украины, сообщил министр армии США Дэн Дрисколл.