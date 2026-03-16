За выдвижение кандидатом в Госдуму от Якутии поборется министр—участник СВО

Министр по делам молодежи и социальных коммуникаций Якутии, участник СВО Петр Шамаев стал первым участником предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское отделение партии.

Как уточнил сам господин Шамаев в своем Telegram-канале, он намерен участвовать в осенних выборах в Госдуму по Якутскому одномандатному округу №24. Он охватывает всю территорию региона и считается крупнейшим по площади в России. В настоящее время депутатом от этого округа является представитель КПРФ Петр Аммосов, победивший на выборах 2021 года с 21,6% голосов.

Петр Шамаев заявил, что опыт государственной службы и участие в специальной военной операции позволили ему приобрести управленческие навыки и понимание задач развития республики. Поэтому он готов представлять интересы Якутии на федеральном уровне, добавил чиновник.

Господин Шамаев занимает пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии с октября 2021 года. До этого он работал в Северо-Восточном федеральном университете, а также возглавлял республиканское отделение «Молодой гвардии Единой России». В зону СВО чиновник отправился по контракту с Минобороны в сентябре 2024 года. В феврале 2025 года получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания, потерял ногу. В августе того же года после прохождения реабилитации вернулся на госслужбу.

