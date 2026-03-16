МИД Ирана: все соглашения с Россией остаются в силе

Иран продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, сообщил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. По его словам, все достигнутые ранее договоренности остаются в силе.

«Это сотрудничество остается прочным. В различных областях наши совместные проекты по сотрудничеству в некоторых случаях могли временно прерываться из-за сложившихся условий, таких как военное время. Однако в целом все договоренности и соглашения между Ираном и Россией остаются в силе»,— сказал господин Багаи на пресс-конференции.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. После этого «Росатом» начал вывозить своих сотрудников с иранской АЭС «Бушер». Там российская госкорпорация реализует совместный с Ираном проект строительства реакторов.

