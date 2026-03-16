Силы ПВО сбили на подлете к Москве 50-й БПЛА с начала суток

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин. Это уже 50-й БПЛА, сбитый на подлете к столице с начала дня.

Все аэропорты Московского региона работают с ограничениями: они выпускают и принимают рейсы только по согласованию с соответствующими органами. За последние двое суток на подлете к Москве сбили более 250 беспилотников. Как оценивал ТАСС, налет БПЛА 14-16 марта стал самым масштабным для Московского региона за год.