ТАСС: атака БПЛА на Москву 14-16 марта стала самой масштабной за год

Атака беспилотников, которой подвергся Московский регион за выходные и сегодняшнее утро, стала самой масштабной как минимум за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

За субботу, 14 марта, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 65 летевших на Москву БПЛА. В воскресенье, 15 марта, он сообщил о перехвате 54 беспилотников. За ночь и утро 16 марта были сбиты 42 дрона, летевшие на Москву, уточнял Сергей Собянин. При этом он указал, что за двое суток средства ПВО перехватили «непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве» около 250 БПЛА.