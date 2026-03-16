Новый октагон для тренера

Суд в Ижевске отправил под стражу вице-президента федерации ММА Удмуртии, основателя местной школы единоборств Турала Мамедова. Как выяснил «Ъ-Удмуртия», он обвиняется в хранении около 50 г наркотиков (ст. 228 УК). В школе единоборств заявили, что силовики задержали главного тренера по «очень неоднозначной статье» и призвали относиться к информации скептически. Годом ранее в клубе проходили обыски после драки воспитанников с посетителями ижевского кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Школа единоборств «ММА18» (в прошлом «Гейдар»), vk Фото: Школа единоборств «ММА18» (в прошлом «Гейдар»), vk

Индустриальный райсуд Ижевска отправил в СИЗО на два месяца 39-летнего вице-президента Федерации ММА Удмуртии, основателя местной школы единоборств Турала Мамедова. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

Такое решение судебная инстанция приняла 11 марта. Следствие считает, что Мамедов в начале года приобрел 49,1 г наркотической смеси с мефедроном в составе, которую хранил при себе без цели сбыта. Подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ 9 марта возле детсада №95. Закладку обнаружили на участке возле учреждения.

В день ареста Мамедова на странице школы единоборств во «ВКонтакте» появилось сообщение, обращенное к родителями воспитанников. «Уважаемого тренера Турала Маликовича задержали сотрудники силовых структур по очень неоднозначной статье. Прошу к данной информации относится скептически, в ситуации разбираются адвокаты, мы верим в лучший исход и считаем, что справедливость за нами <...> Тренеры нашей команды не связаны ни с чем подобным!»,— говорится в посте.

Спортивная команда продолжает деятельность в штатном режиме: тренировки и выезды на турниры проводятся по расписанию.

Турал Мамедов открыл школу единоборств «ММА18» в 2018 году. Она включает в себя три зала в разных частях города. В группе во «ВКонтакте» насчитывается 2,4 тыс. подписчиков.

В информационном поле бойцовский клуб стал известен под прошлым названием «Гейдар» после драки воспитанников школы с посетителями кафе «Вкусно — и точка» в Ижевске в мае 2025 года. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы). В школе единоборств провели обыски. Вскоре после инцидента Турал Мамедов заявил, что участников клуба, замешанных в драке, отстранили от тренировок.

Школа единоборств и защитник Мамедова на звонки журналиста «Ъ-Удмуртия» не ответили.

Евгений Щепелев