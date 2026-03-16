Сийярто анонсировал строительство нового трубопровода между Венгрией и Словакией

Венгрия и Словакия заключат соглашение о строительстве нового нефтепровода между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам министра, трубопровод построят в начале 2027 года, он рассчитан на транспортировку 1,5 млн т бензина и дизельного топлива.

«Этот трубопровод будет готов в первой половине следующего года, и, соединив нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и Сазхаломбатте, сделает Венгрию и Словакию гораздо более защищенными от шантажа, подобного тому, который мы сейчас наблюдаем со стороны Украины при поддержке Берлина и Брюсселя»,— сказал господин Сийярто на пресс-конференции в Брюсселе (трансляция велась на YouTube-канале Hir TV).

Будапешт и Братислава предложили Киеву провести 16 марта в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием министра энергетики Украины по поводу ситуации с трубопроводом «Дружба», добавил Петер Сийярто. Он утверждает, что украинская сторона отклонила предложение. «И если эта страна (Украина.--"Ъ") пытается установить против нас нефтяную блокаду, то мы не будем поддерживать какие-либо выгодные для нее решения в Брюсселе»,— сказал глава венгерского МИДа.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Украина заявила об ударе беспилотника по инфраструктуре трубопровода. Власти Венгрии и Словакии обвинили в прекращении поставок украинскую сторону, которая несколько раз переносила сроки возобновления прокачки.

