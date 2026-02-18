Воронежское «КБХА» получило иск на 150 млн рублей от поставщика из Подмосковья

Арбитражный суд Воронежской области назначил на 24 февраля рассмотрение иска ООО «Королевский металлоцентр» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») о взыскании задолженности по договорам поставки. Сумма требований составляет 152,8 млн руб.

Согласно материалам суда, подмосковное ООО «Королевский металлоцентр» требует взыскать с воронежского предприятия 138,7 млн руб. основного долга по ряду договоров поставки, заключенных в 2023–2024 годах, а также 14,1 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 июня 2023 года по 24 сентября 2025 года. Суд принял заявление к производству, его рассмотрят на следующей неделе.

В начале февраля Арбитражный суд Воронежской области принял еще три иска к АО «КБХА. Инициатором разбирательства стало ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», общий объем требований составляет 87,3 млн руб.

Всего же, по данным Rusprofile, в отношении бюро инициировано 114 дел на сумму 1,3 млрд руб.

В январе региональный арбитраж принял иск местного ООО «Энергосбытовая компания "Энергостандарт"» о признании КБХА банкротом. В деле заявлены 26 кредиторов, однако из движения дела следует, что некоторые компании отзывают свои требования. Сейчас производство прекращено по заявлению (жалобе), следующее засадение состится 25 февраля.

АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.

