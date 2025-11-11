«ТНС энерго Воронеж» требует с КБХА 61 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Сумма требований составляет 60,9 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Последний раз стороны встречались в суде в марте 2024 года. «ТНС энерго Воронеж» взыскало с КБХА 176,5 тыс. руб. задолженности по договору электроснабжения. Тогда же суд удовлетворил еще один иск энергетиков к предприятию на 224,1 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). Выручка в 2024 году составила 36,9 млрд руб., чистая прибыль — 707,2 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

В начале октября воронежский арбитраж взыскал с КБХА 101 млн руб. за долги по электроэнергии перед местным ООО «ЭСК "Энергостандарт"». Также на рассмотрении находятся еще четыре иска к КБХА, связанных с долгами по договорам поставки электроэнергии.

В июле петербургское ООО производственное предприятие «Метмаш» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании КБХА несостоятельным из-за задолженности в 11 млн руб. Однако такое дело в картотеке арбитражных судов до сих пор не опубликовано.

