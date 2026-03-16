Технологическая компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) под руководством Аркадия Воложа заключила контракт с Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) на общую сумму $27 млрд. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Пятилетнее соглашение в области искусственного интеллекта вступит в силу в 2027 году. Согласно документу, Nebius начнет предоставлять выделенные мощности на $12 млрд в нескольких точках размещения, используя платформу NVIDIA Vera Rubin. Также Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена) обязалась приобрести дополнительные вычислительные мощности для будущих кластеров Nebius на $15 млрд из-за доступа к развертыванию платформы Vera Rubin.

«Мы рады расширить наше важное партнерство с Meta (признана экстремистской на территории РФ и запрещена.— "Ъ") в рамках обеспечения новых крупных долгосрочных контрактов»,— прокомментировал господин Волож.

Yandex N.V. (материнская компания «Яндекса») сменила название на Nebius Group после продажи российских активов «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров в 2024 году. Nebius специализируется на облачных технологиях и инфраструктуре для систем ИИ. В сентябре прошлого года компания подписала соглашение с Microsoft. По некоторым данным, сумма контракта превышает $17 млрд.