Глава Пентагона раскритиковал CNN из-за сообщений о последствиях операции в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал «смехотворными» распространенные CNN сведения о том, что в администрации президента США Дональда Трампа недооценили последствия атаки на Иран. Телеканал сообщал со ссылкой на неназванных чиновников, что в Вашингтоне не рассматривали всерьез риски перекрытия Ираном Ормузского пролива.

«Сообщения о том, что администрация Трампа недооценила влияние иранской войны на Ормузский пролив, смехотворны,— сказал Пит Хегсет на брифинге. — На протяжении десятилетий Иран угрожал судоходству в Ормузском проливе. Это всегда то, что они делают — пытаются захватить пролив. Неужели CNN думает, что мы этого не учли? Это в корне несерьезный репортаж».

CNN со ссылкой на чиновников в администрации США сообщал, что США недооценили риски операции в Иране. Как отмечает CNN, ранее Иран неоднократно угрожал принятием мер в проливе из-за ударов со стороны США и Израиля. Расчет был сделан на то, что на этот раз Иран вновь обойдется декларациями. По словам многочисленных источников, другой причиной, почему США не рассматривали перекрытие Ормузского пролива как вероятный сценарий, стала убежденность чиновников администрации в том, что закрытие пролива нанесет больше вреда Ирану, чем США.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Позже разведка США зафиксировала признаки того, что Иран устанавливает мины на морских путях в проливе. Дональд Трамп заявил, что в этом случае «военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было».

Анастасия Домбицкая