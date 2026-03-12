WP: фотографов перестали пускать в Пентагон после «нелестных» фото Хегсета
Помощникам военного министра США Пита Хегсета не понравились фотографии главы Пентагона во время брифинга на тему военной операции в Иране, сделанные фотографами СМИ. После этого фотографов некоторых СМИ перестали пускать на брифинги господина Хегсета, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Фото: Mark Schiefelbein / AP
По информации WP, речь идет о фотографиях с брифинга главы Пентагона, прошедшем 2 марта. Помощники господина Хегсета сочли фотографии, опубликованные AFP, Reuters и Getty, «нелестными» и решили не пускать фотографов на следующие брифинги.
По данным собеседников газеты, на брифинги Пита Хегсета 4 и 10 марта фотографов действительно не пускали. В пресс-службе Пентагона заявили, что допускают на брифинги по одному сотруднику каждого издания, не имеющего аккредитации в ведомстве.
Это не первый конфликт Военного министерства США с журналистами. В мае 2025-го господин Хегсет подписал указ, запрещающий журналистам находиться в большей части штаб-квартиры Пентагона без специального сопровождения. В прошлом году многим СМИ пришлось отказаться от аккредитации в министерстве после запрета журналистам собирать любую информацию о ведомстве без прямого разрешения.