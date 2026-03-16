«Космический город и провинциальный центр русского модерна»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вам на дно?» — буднично спросил таксист. Примерно так началось мое недавнее путешествие по Самаре и ее культовым местам. С пивбара, который называется «На Дне» и располагается рядом с историческим зданием Жигулевского пивоваренного завода. Рядом с баром, где быстро, еще во времена огромных советских очередей, посетители «достигали дна» своих кружек, установлен и памятник основателю завода пивовару Альфреду фон Вакано. По легенде, венскому предпринимателю так понравилась вода, зачерпнутая прямо из Волги, что он открыл здесь завод, где, кстати, действовала первая в городе электростанция. «Венское» пиво продавалось по всей волжской округе, а позднее было переименовано с подачи наркома пищепрома Анастаса Микояна в «Жигулевское», дабы отразить географическое происхождение, напротив Жигулевских гор.

Другое питейное место, тоже с главным самарским напитком, но также и с настойками, музыкой и антуражем 1990-х, рюмочная «Боря», которая считается негласным центром встречи творческой молодежи, в том числе и музейного сообщества. Каких тут только разговоров не услышишь. В этот вечер обсуждали и громкий запуск галереи «Виктория» после реконструкции. Как раз к открытию одной из выставок этой площадки — тотальной инсталляции «Хора» Анны Комаровой в рамках многочастного сайт-специфичного проекта «Заговор тополей» о расследовании по поводу трех срубленных деревьев, некогда росших напротив старого входа в галерею — команда еще одного очень самобытного бистро «Земляне» даже подготовила специальный десерт из темного шоколада с бобами тонка и жигулевской вишней.

И напоследок еще несколько ассоциаций. И нет, это не только веселые народные припевки «Самара-городок». В одном из главных космических городов России, начиная с 1950-х годов, разрабатывали и производили ракеты-носители. «Союз» считается одним из символов Самары и стоит около Космического музея. Грушинский фестиваль, Ширяевская биеннале, роскошная набережная и огромный пятикилометровый песчаный пляж прямо внутри города — провинциальный центр русского модерна. В общем, как писал товарищ Сухов своей любимой Екатерине Матвевне: «Доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать».

Дмитрий Буткевич