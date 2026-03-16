Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисистка Мартина Хингис всю жизнь играла за Швейцарию, хотя родилась в современной Словакии. Она вошла в топ-10 лучших теннисисток планеты в 15 лет. И показала всему миру, что даже в столь юном возрасте можно обыгрывать всех подряд и завоевывать титулы на турнирах Большого шлема. В свои 15 девушка взяла Уимблдон в паре и стала самой юной теннисисткой, которой удалось заработать за сезон больше $1 млн.

В 1996-м спортсменке подарили мощный спортивный автомобиль, на котором она еще долгое время не могла ездить. В 97-м, когда Хингис было всего 16 лет, она одержала 71 победу в 76 матчах и сыграла в финалах всех четырех Больших шлемов. Причем три из них выиграла и, естественно, стала первой ракеткой мира. Казалось бы, теннисный мир обрел новую королеву, но на тот невероятный уровень, который Хингис показала в 16 лет, она уже не вышла никогда.

Да, были победы на Australian Open и календарный Большой шлем в паре, но и скандалы не заставили себя ждать. Она уходила и возвращалась, даже подавала в суд на производителя обуви — якобы кроссовки привели к хроническим травмам. Естественно, не обошлось без допинговых историй. В 2007-м на Уимблдоне в крови Хингис нашли наркотики. К счастью, ушла Мартина красиво. На закате карьеры она играла в основном в паре и покинула корт лучшей парной теннисисткой планеты.

Владимир Осипов