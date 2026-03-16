Лавров заявил о готовности России стать посредником в конфликте Израиля и США с Ираном

Россия готова к посреднической роли в конфликте на Ближнем Востоке, если ее помощь понадобится. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с кенийским коллегой Мусалией Мудавади. Российский министр призвал стороны как можно скорее сесть за стол переговоров, «если доверие к переговорам еще сохраняется».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«И в качестве самого неотложного шага нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской Республике Иран»,— сказал российский министр (цитата по «РИА Новости»). Он призвал другие «разумные государства» продвигать такой подход на международной арене.

«Готовы, как не раз президент (России Владимир.—"Ъ") Путин говорил, в этом политическом процессе сыграть посредническую роль, если эта роль будет востребована»,— добавил Сергей Лавров. По его словам, у России такие возможности есть.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Анастасия Домбицкая