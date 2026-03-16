Прибыль белгородских энергетиков снизилась в 2025 году

АО «Белгородэнергосбыт», на фоне прошлогодних инцидентов с блэкаутами, по итогам 2025 года получило 1,6 млрд руб. чистой прибыли, что на 6% ниже показателя предыдущего года (1,7 млрд руб.). При этом выручка компании увеличилась на 15% и составила 30 млрд руб. против 26 млрд руб. в 2024 году. Это следует из финотчета общества.

Одновременно выросла себестоимость продаж. По итогам отчетного периода она достигла 15 млрд руб., что на 18% больше показателя предыдущего года (13 млрд руб.).

Росли и другие показатели. Дебиторская задолженность — на 31%, составив 1,8 млрд руб. против 1,4 млрд руб. по итогам 2024 года. Кредиторская задолженность — на 12% — до 2,4 млрд руб. против 2,2 млрд руб. годом ранее.

По данным Rusprofile, АО «Белгородэнергосбыт» зарегистрировано в 2004 году и специализируется на торговле электроэнергией. Уставный капитал общества составляет 11,8 млн руб. Генеральным директором компании с 2020 года является Макар Тимофеев. Единственным собственником выступает ООО «Проминвест», которому принадлежит 100% долей. В 2024 году выручка АО «Белгородэнергосбыт» выросла на 6,6% к показателю 2023 года, чистая прибыль тогда тоже увеличилась — на 13,8%.

В феврале Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по одному из исков АО «Белгородэнергосбыт» к старооскольскому ОАО «Теплоэнерго». Истец отказался от заявленных требований (задолженность за потребленную электроэнергию в размере 49,6 млн руб.) в полном объеме.

Анна Швечикова