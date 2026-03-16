Песков допустил рост доходов бюджета России из-за подорожания нефти

Рост мировых цен на нефть может увеличить поступления в российский бюджет. Такой вывод сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У нас действуют определенные правила, определенные пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру»,— пояснил господин Песков на брифинге.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика стала ограничивать судоходство через Ормузский пролив. Трудности с перевозками нефти и сжиженного природного газа по этому маршруту привели к резкому скачку цен на топливо. На утренних торгах 16 марта котировки нефти Brent приблизились к $105 за баррель (+1,6%).

Из-за риска мирового энергокризиса США разрешили операции с российской нефтью, уже загруженной на танкеры. Выданная в марте лицензия действует до 11 апреля и распространяется на экспорт без географических ограничений. До этого момента может быть продано около 19 млн баррелей нефти и более 300 тыс. т нефтепродуктов.

